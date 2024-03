Chi gioca | chi no | Calhanoglu | Pulisic | Lookman | McKennie | Dybala | Immobile

Rrahmani in dubbio - Calzona ha già scelto : chi gioca al suo posto in difesa. Il Napoli giocherà in anticipo contro il Torino ma per mister Calzona ci sono ancora alcuni dubbi di formazione, uno riguarda la difesa . Dopo il successo ... (Leggi)

Carboni sicuro : «Chi gioca il miglior calcio in Europa? L’Inter». Tra una raffica di domande in un minuto Valentin Carboni ha giudicato il calcio dell’Inter di Simone Inzaghi, concedendogli un grande onore da ospite del ... (Leggi)

Jorit è un perfetto artista di regime a differenza di chi si offende quando è definito putiniano (Gramellini): Gramellini: Jorit è andato nella Mariupol sventrata (lui direbbe liberata) dai russi per disegnare una bambina bombardata dai missili Nato ...ilnapolista

Eziolino Capuano dice tutto: “Il mio personaggio mi ha annullato, ho avuto problemi gravissimi”: Io ho sempre fatto giocare chi merita e non ho giocato con i sentimenti dei tifosi. La cosa più brutta è quando fai una forzatura, e in qual caso l'avrei fatta verso il ragazzo e verso la squadra. Fui ...fanpage

Sacchi si arrende: “Inzaghi gioca un calcio moderno e spettacolare. Sul Milan…”: ma per farlo serve competenza in chi decide: quindi nei dirigenti. E pensare che nemmeno due mesi fa Sacchi si esprimeva in maniera opposta su Inzaghi, nonostante l’espressione dell’Inter, dal punto ...calciostyle