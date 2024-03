Chi finanzia le intercettazioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mentre si discute di una riforma che vuole limitare uno spropositato controllo elettronico sui cittadini, si impone la domanda: chiquesta massa di (onerose) operazioni? Per qualcuno si autosostengono con le confische alla mafia. Ma, numeri alla mano, non è così. Anatema, il governo Meloni vuole riformare l’uso delle. Non solo abolendo lo scandalo della «pesca a strascico», che tanti danni ha provocato a cittadini innocenti maciullati dal tritacarne mediatico-giudiziario, ma anche mettendo piede nel campo minato della loro reale efficacia. Chiedendosi insomma: ma oggi a che cosa servono davvero le «captazioni elettroniche»? Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dato fuoco alle polveri: «Il loro utilizzo è eccessivo, sproporzionato, nel numero e nei costi rispetto ai risultati. E la spesa sfugge a ogni controllo perché ...