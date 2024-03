Chi era Claudio Tano | il fratello di Rocco Siffredi morto da bambino

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 8 marzo 2024)maggiore di, a soli 12 anni, nel 1971 a causa di una crisi di epilessia, una condizione congenita ma esacerbata dalle violenze subite pochi anni prima da parte di una banda di piccoli delinquenti di Ortona, paesino abruzzese in cui vivevano i. Un lutto che ha segnato profondamente il futuro pornodivo e la sua intera famiglia, come racconta lui stesso in una vecchia intervista al Corriere: “era epilettico e morì soffocato nel sonno per una crisi. Ero all’ultimo anno dell’asilo, quando un giorno venni prelevato da una signora che non conoscevo, mi portò a casa e sentii gridare… Era mia madre. Mi ricordo mio padre che arrivò con la vespetta e il cappellino da cantoniere, guardò in alto verso il ...