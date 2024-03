Chi è Riccardo Bossi | primogenito del Senatùr | carriera da pilota | precedenti penali e un tentativo di andare all’Isola dei famosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024)del fondatore della Lega Umberto, è indagato per truffa ai danni dello Stato per aver incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Ma non è la prima volta che finisce al centro delle cronache per i suoi guai con la giustizia. Già nel 2016 era stato condannato a un anno e otto mesi per appropriazione indebita aggravata per le presunte spese personali con i fondi del Carroccio. Ma non solo:jr in passato è stato accusato di aver comprato oggetti preziosi di Bulgari e Rolex, in una gioielleria di Busto Arsizio, e di non averli mai pagati. E di aver fatto altrettanto anche con due moto d’acqua del valore complessivo di 33mila euro. Quarantacinque anni, nato il 6 maggio 1979, è figlio della prima moglie del Senatur Gigliola Guidali. A Gemonio, quartier generale ...