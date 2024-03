Chi è Oliver Bearman | un 18enne al posto di Carlos Sainz in Ferrari

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una notizia inaspettata e importante. Lanon avrà a disposizione per tutto il resto del week end di Jeddah (Arabia Saudita) lo spagnolo. L’iberico, presentatosi già con problemi di salute a questo appuntamento, non immaginava di dover far fronte a quello che la diagnosi delle ultime ore ha dato, ovvero un’appendicite.ha sofferto di problematiche gastrointestinali e febbre alta e, visto il dolore persistente, un controllo più accurato ha portato alla necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Per questo motivo, la Scuderiaha deciso di sostituirlo con, giovane talento dellaDriver Academy, riserva della scuderia del Cavallino Rampane, e già presente al Jeddah Corniche Circuit in ...

