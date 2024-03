Chi è Oliver Bearman | pilota di riserva della Ferrari che a 18 anni sostituirà Sainz in Arabia Saudita

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilinglese prende il posto dello spagnolo, costretto a operarsi per un'appendicite. Nel GP insarà in pista con il numero 38.è un talento dell'Academy, la sua carriera è iniziata a 8nel karting.

F1 - chi è Oliver Bearman : carriera e risultati pilota riserva Ferrari che sostituisce Sainz nel GP Arabia Saudita. Niente GP dell’ Arabia Saudita , a cominciare da FP3 e qualifiche e poi anche la gara, per Carlos Sainz . Come comunicato dalla Ferrari , infatti, è stata ... (sportface)

