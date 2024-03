Chi è Oliver Bearman | il pilota che sostituisce Sainz nel Gp d’Arabia 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Jeddah, 8 marzo– Saràa sostituire Carlosal volante della Ferrari in occasione del Gp. Sul circuito di Jeddah, ilbritannico avrà un'occasione importante per mettere in mostra tutto il suo talento vista la defezione dello spagnolo, costretto a operarsi di appendicite. Carlosdeve operarsi: salta il Gran premio di Arabia di F1. Al suo postoIl britannico di 18 anni è figlio d'arte visto che anche suo padre David è stato uninizia a correre nel 2013, all'età di 8 anni, nel campionato del Trent Valley Kart Club in Essex per poi passare nel 2020 al campionato Adac Formula 4 con US Racing. Nel 2021 è ...