Chi è Eugenio Quaini | il marito di Mina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024da tempo si è allontanata dal mondo dello spettacolo e ha preferito far spegnere i riflettori sulla sua vita privata. In molti si chiedono però chi è ildie quale sia la situazione sentimentale della cantante. Ebbene la Tigre di Cremona è sposata con, con il quale sta insieme da oltre 40 anni. I due si sono sposati nel 2006 e vivono a Lugano, città dove la cantante risiede ormai da anni.è nato a Cremona nel 1947 ed è uno stimato cardiologo. Nel 1974 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano. Nel 1979, nella stessa università, ha ottenuto la specializzazione in Chirurgia Generale e nel 1982 si è specializzato in Cardioangiochirurgia ...