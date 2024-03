Che fine ha fatto Mew di Amici? La nuova vita della cantante dopo l’addio al talent

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mew,ad23, è tornata alla suadi tutti i giorni. Ecco che sta facendo in questo periodo la. Mew è stata una concorrente dell’attuale edizione di23. Il pubblico era sicuro che non avrebbe avuto alcun problema a ottenere la maglia per il Serale. La ragazza, però, insieme a Matthew, ha deciso di abbandonare la scuola. Il suo addio è stato accompagnato da ipotesi e delusioni. Cosa sta facendo Mewad23 – cityrumors.itI fan, per un po’ di tempo, hanno sperato di vederla tornare all’interno delshow di Maria De Filippi, ma non è stato così. Attraverso la sua pagina di Instagram, a ogni modo, sta continuando a tenere aggiornati i suoi follower. Sembra si sia ...