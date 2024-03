Chanel Beauty apre la sua discoteca e il suo jazz club a Milano | viaggio nel pop-up

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un cinema e il suo backstage cinematografico; une una; una suite di un lussuoso hotel. La notte offre queste e molte altre esperienze. Soprattutto se, a qualsiasi ora del giorno e della sera, a seconda degli orari disponibili, si decide di entrare dentro l’universo cheha appena aperto, nel quartiere di Brera a. Qui, in via S. Carpoforo, fino al 20 marzo, la Maison francese ha ritagliato uno spazio, comprensivo di una molteplicità di spazi e luoghi differenti, per offrire a chiunque la possibilità di vivere una notte indimenticabile. In pieno giorno. Divertente e colorata, è ispirata alla nuova collezione di rossetti Rouge Allure Velvet ...

