Ceferin difende Gravina | «È una persona onesta e perbene Ha il mio totale supporto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sulle pagine della Gazzetta dello Sport il numero uno della Uefa, Alezandersi espone senza mezze misure in difesa di Gabrieleche è stato indagato con l’ipotesi di reato di riciclaggio e appropriazione indebita. «Intanto è abbastanza sorprendente che dossier del genere possano essere realizzati senza un’approvazione legale e con abuso di informazionili. In secondo luogo, in ogni sistema democratico la presunzione di innocenza deve essere rispettata, mi sembra» Ha parlato con? «Credo assolutamente che spiegherà tutto. Ha il mio. Il problema è che il danno è ormai fatto, ma purtroppo viviamo in tempi davvero terribili».unaNiente cambia quindi nel rapporto con ...