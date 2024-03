C’è usato e usato | quello brumbrum è garantito ed è nel cuore dell’Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il futuro dell’automobile è strettamente legato al suo passato. Con ilin Emilia.it è il primo rivenditore online di auto usate in Italia. Dal 2016 ha venduto migliaia di auto usate, tutte riqualificate nella propria Factory di Reggio Emilia, un centro di eccellenza a pochissimi metri dalla stazione Mediopadana dell’alta velocità. È lì che meccanici, elettrauti e carrozzieri specializzati effettuano centinaia di test su ogni vettura prima che venga messa in vendita sul sito di.it e consegnata in tutta Italia entro pochi giorni. 300 controlli: garanzia di qualità e trasparenza Attivo da settembre 2019 a seguito di un investimento di 4 milioni di euro, lo stabilimento di riqualificazione è più noto come Factoryper le sue dimensioni ...