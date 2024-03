C’è posta per te | ospiti dell’ottava puntata i campioni della Roma Mancini | Pellegrini e Cristante

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) C’èper te, sabato 9 marzo ottavo appuntamento con il people show condotto da Maria De Filippi:in studio iGianluca, Lorenzoe BryanSono le storie e le grandi emozioni le protagoniste anche questa settimana di C’èper te su Canale 5. Il 9 marzo in prima serata Maria De Filippi conduce l’ottavadi stagione del people show del sabato sera. Le persone che scrivono provano attraverso il programma a ricucire legami spezzati, a chiedere perdono, a ringraziare a sorpresa una persona amata, a ritrovare un amore passato. C’èper te – Maria De FilippiQuesta settimana in studio per una sorpresa speciale intervengono i ...