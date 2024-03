C’è l’assemblea sindacale | il direttore del parco di Pompei fa da guida agli studenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) IldelArcheologico diGabriel Zuchtriegel ha accompagnato una scolaresca di Treviso in occasione della ritardata apertura dei cancelli a causa di un’assemblea. Una decisione che ha preso in accordo con i rappresentanti dei lavoratori. «Abbiamo aperto il complesso termale della villa di Diomede e gli ambienti di servizio di Villa dei Misteri», dice Zuchtriegel al Corriere della Sera oggi. «Ho visto una scolaresca in attesa e mi sono offerto di accompagnarla. È stato come rivivere l’esperienza di, quando ero impegnato nel dottorato di ricerca a Berlino. Un lavoro, bellissimo ma anche difficile, specialmente con i ragazzi ai quali devi parlare in maniera coinvolgente, altrimenti li perdi».è un diritto Il ...