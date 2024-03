CdS – Zaccagni | segnali di svolta per il rinnovo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

ROMA – Trattativa dura,di. Il ds Fabiani e gli agenti disi sono incrociati a Monaco di Baviera, dove erano saliti per assistere agli ottavi Champions con il Bayern. Si sono fermati in Germania, approfittando della trasferta per coltivare altri contatti e lavorare. Presto verrà fissato un appuntamento. La Lazio incalza dopo mesi di silenzio e il tentativo (andato a vuoto) di Lotito in estate, all'epoca dell'unico vero approccio per ildel contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Occhio, mica manca tanto. Tra nove mesi,sarebbe libero di decidere il proprio futuro come sta succedendo a Felipe Anderson, il cui ...