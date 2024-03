Catania | manifestazione di ‘Non Una di Meno’ per l’8 marzo | “Contro la violenza patriarcale | costruiamo spazi di autodeterminazione”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8, 2024 Stamattina, in occasione dell’ 8, unaindetta daUna diattraverserà le strade della città di. Come in tutto il resto del mondo, nella giornata dell’ 8manifestazioni e cortei femministi inondano le strade delle città per scioperareladi genere. “Dopo il 25 novembre, che ha visto in strada migliaia di donne e persone a Roma e Messina, dichiara Irene diUna Di Meno‘ l’8attraversiamo le piazze e le strade della città con i nostri corpi e il nostro desiderio di essere vive e libere,lain tutte le sue forme. Scioperare ...