Catania | inaugurata in Questura la ‘Stanza Rosa’ per le vittime di violenza – FOTO

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 È stataquesta mattina, 8 marzo, nella sede delladi, la “Stanza Rosa”. Si tratta di uno spazio destinato a creare un ambiente protetto che sarà utilizzato dalla Polizia di Stato per l’audizione protetta di donne, di minori e di altredi reati ricadenti nell’ambito delladi genere e domestica, realizzando così quanto previsto nelle linee guida contenute nelle convenzioni internazionali e per l’espletamento delle attività richieste dal cosiddetto “Codice Rosso”. L’ambiente è stato studiato affinché ogni dettaglio, dai colori delle pareti agli arredi, possa assicurare una favorevole condizione psico-fisica tale da consentire alla vittima, a volte anche minorenne, di sentirsi protetta durante il racconto di fatti drammatici ...

