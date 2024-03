(Di venerdì 8 marzo 2024) Non si è concluso nel migliore dei modi il Cristiano-ter a: il tecnico livornese, apprezzatissimo nelle prime due avventure...

Benevento - esonerato Andreoletti : decisivo il ko contro il Catania. Matteo Andreoletti non è più l'allenatore del Benevento : dopo la sconfitta contro il Catania è arrivato l'esonero (itasportpress)

Catania - esonerato Lucarelli : squadra affidata a Zeoli. Arriva il ribaltone in casa Catania dopo gli ultimi deludenti risultati: il club ha esonerato l’allenatore Lucarelli . La squadra occupa la 15ª posizione nel ... (calcioweb.eu)

Nella sede della Questura di Catania arriva la “stanza rosa”: È stata inaugurata questa mattina, nella sede della Questura di Catania, la “Stanza Rosa”.catanianews

Catania, esonerato Lucarelli: un "ritorno" in pole position per la panchina: Non si è concluso nel migliore dei modi il Cristiano Lucarelli-ter a Catania: il tecnico livornese, apprezzatissimo nelle prime due avventure sulla panchina rossazzurra,.calciomercato

CdS – D’Aversa, nel mirino il Lecce di Baroni: Il Lecce di Baroni un anno fa, a questo punto della stagione, aveva due punti in più. Quello di D’Aversa, però, vincendo domenica può superarlo. E allora il tecnico abruzzese mette nel mirino il ...calciolecce