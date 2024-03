Castiglion Fiorentino | Festa della donna | non solo cene e mimose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 – “In occasioneGiornata Mondialeabbiamo ben accolto l'invito da parte del Comune diper parlare del mondo del calcio femminile. Un settore ancora con molti pregiudizi e sottovalutato ma che noi con tenacia cerchiamo di mandare avanti. Presente anche la rappresentanza dell’Atletico Foligno, squadra di calcio a 5 in serie A élite, che ci ha portato la testimonianza di un gruppo partito da zero che con non poche difficoltà è arrivato, con costanza e spirito di gruppo, al top dei campionati. Un particolare ringraziamento all’assessore Stefania Franceschini, nonché la nostra prima tifosa, che crede in noi e ci ha permesso di farci conoscere anche fuori le murapolisportiva”. Così le ragazze...