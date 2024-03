Castello d' Agogna | discarica abusiva | sequestrata un' area di 650 metri quadri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024)d’Agona 8Pavia), 8 marzo 2024 – Unanon autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti dall’attività aziendale in ambito meccanico, è stata individuata dai carabinieri forestali di Mortara alla Dm-Recycling Srl did’. Secondo gli accertamenti la società operata non rispettando le disposizioni relative al deposito temporaneo regolato dalla leggi vigenti e senza la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività. La superficie interessata, di 650quadrati, è stata sottoposta a sequestro probatorio così come i materiali in essa contenuti. Le attività di indagini sono ancora in corso per l’esatta quantificazione dei materiali stoccati.