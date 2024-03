Casertana beffata all’89° | Cangelosi | “Non stiamo bene fisicamente”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Caserta (Alfredo Stella). Altra vittoria sfumata. Sarebbero stati tre punti pesanti che avrebbero stabilizzato Curcio e compagni in una bona posizione nella griglia play off, tenuto conto anche dei quattro punti di penalizzazione comminati al Taranto per irregolarità amministrative. E invece, ancora una volta laha finito per subire un gol su calcio da fermo e per di più in acrobazia in piena area. Un’azione che andava evitata a monte, onde evitare potenziali pericoli alla porta difesa da Venturi, poi materializzatisi. Ingenuità o distrazione? O, ancora poca lucidità nei minuti finali del match? Fatto sta che non è la prima volta che si verificano situazioni nel genere. A spiegarlo è un amareggiato Vincenzoin sala stampa al termine della gara: “In questo momento non...