Caserta | la Polizia Locale sequestra tre manufatti abusivi | denunciato il titolare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadidiretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato il controllo e monitoraggio del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno del “MATTONE SELVAGGIO”. In località San Leucio è stato ispezionato un ristorante all’esterno del quale erano stati realizzati n. 3di circa 150 mq. Dal controllo documentale e dalla verifica dei luoghi espletato dagli Agenti dellacongiuntamente a personale Tecnico in servizio presso l’Ente, i treadibiti ed accessoriati per uso sala ristorante sono risultati essere stati realizzati in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia. Dagli ulteriori accertamenti effettuati e controllo della zona adiacente al ristorante, è ...