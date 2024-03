Carlotta Proietti | chi è la figlia di Gigi | “I ricordi a cui tengo di più sono nelle foto sbagliate”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024)sulle orme del padreha costruito una carriera da attrice principalmente teatrale e televisiva che la vede impegnata al tempo stesso anche su progetti musicali., il ricordo del padre La 43enne sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nata a Roma nel 1981,è la secondogenita die Sagitta Alter. Conseguito nel 2012 il diploma al Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani e conseguita la laurea in Storia del Melodramma presso il DAMS, lavora come assistente ed aiuto regista in teatro. In alcuni spettacoli ha condiviso il palco con il celebre padre. ...