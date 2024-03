Carlos Sainz deve operarsi | salta il Gran premio di Arabia di F1 Al suo posto Oliver Bearman

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Jeddah, 8 marzo 2024 – È già finito il fine settimana diinSaudita. Il pilota della Ferrari, arrivato a Jeddah già in non perfette condizioni fisiche, non prenderà parte daldi Jeddah: gli è stata diagnosticata un'appendicite. La conferma arriva da fonti della Ferrari: “Aè stata diagnosticata un'appendicite e richiederà un intervento chirurgico. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana,sarà sostituito dal pilota di riservaquindi non prenderà più parte a questo round del campionato F2”.