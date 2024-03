Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | nessuno sa quanto è grave

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sebbene non sia esposto come Kate Middleton alle teorie più assurde sulla sua, ledicontinuano a destare preoccupazione. Mentre nel contempo aumentano le critiche nei confronti di Buckingham Palace per come sta gestendo la situazione. L’alone di riservatezza che circonda lo stato della malattia del Re sarebbe controproducente per la Monarchia stessa.sail suoIn realtà, all’inizio della malattia dila comunicazione diretta del Palazzo era stata elogiata. Ancora durante il regno di Elisabetta II era impensabile che in un comunicato ufficiale si parlasse diquando riguardava un membro della Famiglia Reale. Basti pensare che a due anni di distanza ...