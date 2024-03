Carboni sicuro | «Chi gioca il miglior calcio in Europa? L’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tra una raffica di domande in un minuto Valentinha giudicato ildeldi Simone Inzaghi, concedendogli un grande onore da ospite del canale Youtube elitalo33.E – Valentinhato appena un anno condi Simone Inzaghi, ma sa quanto lavoro c’è dietro a quanto pare. Il fantastica classe 2005 di proprietà del club nerazzurro è ora in prestito al Monza e sta facendo molto bene. Ospite sul canale Youtube elitalo33 il giovanissimo non ha avuto dubbi su una domanda che gli è stata posta: «Chiilin. E in Italia? Sempre». Inter-News - Ultime notizie emercato ...