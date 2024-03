Capanni | una petizione per salvarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ravenna, 9 marzo 2024 – Non si ferma la battaglia deisti contro l’ordinanza del comune di demolizione delle strutture entro il 30 aprile. Demolizione che è già in corso da parte di alcuni, che non vogliono più beghe con il Comune e capiscono che ihanno fatto il loro tempo, ma che viene fortemente avversata da altri. In prima fila, tra questi ultimi, c’è l’ingegnere Riccardo Baruzzi che ha lanciato unasu Change.org e che a ieri sera aveva raggiunto 400 adesioni. Baruzzi è convinto che la ’furia’ di abbattimento del Comune non abbia un sicuro fondamento giuridico e invita isti a resistere. Secondo il quale non è vero che non è consentito l’uso privato del demanio marittimo ai fini del tempo libero. Il punto della contesa è rappresentato dall’interpretazione della legge 494/1993. In ...