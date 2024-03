Cantone | “La riforma che abolisce l’abuso d’ufficio è tra le peggiori

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Credo che quella sulsia una delleriforme mai fatte nell’ultimo periodo”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaelenel corso dell’intervento tenuto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli per il convegno “Lo Statuto penale della Pubblica Amministrazione tra esigenze di garanzia e tutela della prevaricazione”; un’iniziativa organizzata dal direttore del Dipartimento Raffaele Picaro per presentare il volume sul voto di scambio politico-mafioso scritto dal procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni, intitolato “L’inquinamento elettorale e i reati contro la Pubblica amministrazione”.ha proseguito ...

