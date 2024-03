Cantone in Parlamento | Gli accessi illegali? Numeri mostruosi E spunta un ‘dossier Lega’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024)", "inquietanti" con 33mila file scaricati, oltre 10milaalle banche dati e il sospetto che Pasquale Striano, tenente della Finanza in servizio alla procura nazionale antimafia "possa non aver agito da solo". "Quelle informazioni potevano fare gola a tanti. Mandanti? Il sospetto è forte, ma serve la prova". Nello scandalo dossier compaiono anche altri due "atti d’impulso" – dossier preinvestigativi – finiti in un caso a una procura del nord, su cui è al lavoro la procura di Perugia, guidata da Raffaele. Questi ultimi vanno ad aggiungersi agli altri quattro (tra cui quello targato Gravina) per i quali sono già indagati Striano e il pm della Pna, Antonio Laudati. Uno dei due atti potrebbe essere proprio l’indagine sui fondi della Lega. "Quando Striano è andato via (assegnato a un ...