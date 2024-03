Cantiere Garisenda | allarme spaccio Agenti in borghese contro il racket

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Più passaggi, a piedi e in, da parte deglidella Polizia Locale per setacciare quell’area ‘buia’ sotto lache sta prestando il fianco allo. Parallelamente, le forze dell’ordine intensificheranno i loro passaggi sempre all’incrocio chiuso tra le vie San Vitale Zamboni. E’ una delle misure decise al summit di martedì tra Comune, Questura e commercianti, per contrastare lo spostamento delloin una zona fatalmente ‘attrattiva’ per quel, ovvero il vicolo cieco di via San Vitale generato dal maxiper mettere in sicurezza la torre malata. Per il Comune c’era Matilde Madrid. "I commercianti del comitato di via San Vitale e quelli di via Zamboni hanno descritto con buona puntualità cosa succede in quel tratto di strada ...