Cangiano FdI | «A Caserta il Coordinamento Provinciale lancia campagna social per l’8 Marzo»

(Di venerdì 8 marzo 2024). «In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ho accolto con entusiasmo l’idea partita dalFratelli d’Italiadire una significativa. Utilizzando lo slogan che caratterizzerà lainformativa organizzata dal Partito Nazionale per diffondere i risultati del Governo Meloni a sostegno delle donne e delle politiche femminili, abbiamo predisposto una locandina a cui i militanti hanno potuto affidare un pensiero ed una riflessione dedicata alle donne e alla loro storia di lotte e di conquiste. L’intenzione, davvero ben riuscita, era quella di una ondata di colori e di parole che hanno pacificamente invaso inetwork, evidenziando quanto sia fondamentale ...

Cangiano (FdI) : «Ancora attacchi scomposti da Forza Italia - Martusciello faccia chiarezza». Roma. «Anche stamattina arriva puntuale l’attacco politico da parte di Forza Italia . In questa occasione a firma del vicesegretario internazionale dei giovani ... (casertanotizie)

Fratelli d’Italia, delegazione di Casal di Principe e Casapesenna in visita alla Camera: Casal di Principe (Caserta) - In un momento cruciale per le due comunità, il circolo cittadino di Fratelli d'Italia di Casal di Principe, diretto da Lucia ...pupia.tv

Insegnamento della sicurezza e prevenzione sul lavoro: la montagna ha partorito il topolino: Al di là delle dichiarazioni della Ministra Calderoni, la proposta di legge approvata alla Camera il 5 dicembre è, a dir poco, inefficace.flcgil

Elezioni a Castel Volturno, Fratelli d’Italia al fianco del sindaco Petrella: Castel Volturno (Caserta) - Nella serata di ieri c'è stato un incontro organizzato da Fratelli d'Italia. Il sindaco Luigi Umberto Petrella, l'assessore ...pupia.tv