Cane trovato legato e denutrito in autostrada | la vergogna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, grazie alla segnalazione da parte di un cittadino, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano è intervenuta ad Avella lungo la SS 7 bis. Qui i militari dell’Arma hannoun pastore maremmanocon una catena all’interno di un canale per il deflusso delle acque piovane. I Carabinieri hanno immediatamente liberato il, che è stato trasportato in ambulanza presso una clinica veterinaria per le cure necessarie. Le indagini sono in corso per individuare l’autore del gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.