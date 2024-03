Canadese CPP Investments investe 2 miliardi in NetCo | avrà il 17 | 5%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Milano, 8 mar. (askanews) – Canada Pension Plan Investment Board (CPP) ha siglato un accordo per fare il suo ingresso in Optics BidCo, il gruppo di investitori che sta portando a termine l’acquisizione di, rilevandola da Telecom Italia. CPPsi è impegnata ad acquisire una partecipazione del 17,5% in, per un controvalore pari a fino 2di euro, nell’ambito di un’operazione che attribuisce all’azienda un enterprise value di circa 18,8. Il gruppo di investitori, guidato da KKR, include una società interamente controllata dalla Abu Dhabi Investment Authority (ADIA, F2i Sgr, e il Mef. “fornirà servizi di connettività dati end-to-end con un ruolo particolarmente rilevante per il funzionamento dell’economia ...