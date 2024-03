Campionato Primavera 1 | 25ª giornata | le partite | diretta TV e streaming Sportitalia

Campionato Primavera 1 - 24ª giornata classifica e risultati. Inter sicura. L’ Inter Primavera pareggia per la seconda volta consecutiva con il risultato di 1-1 contro il Genoa in trasferta, la vetta però non è in discussione. Ecco ... (inter-news)

Campionato Primavera 1 - classifica marcatori 24ª giornata. Berenbruch gol!. L’Inter pareggia anche contro il Genoa per 1-1 dopo il risultato con il Milan di settimana scorsa. La vetta rimane indiscussa, segna per i nerazzurri Thomas ... (inter-news)

Primavera, il Cosenza prova a rialzarsi: sfida con l’Ascoli: Il Cosenza Primavera in crisi di vittorie andrà a far visita all’Ascoli per la 22° giornata di Campionato. Nel girone di ritorno i rossoblu non hanno ancora vinto e dopo una prima parte di stagione in ...tifocosenza

Primavera, domenica c’è il derby d’Italia: la designazione di Inter-Juventus: Resa nota la designazione arbitrale: il derby d'Italia, in programma sabato 9 marzo al Konami Youth Development Centre di Milano (calcio di inizio alle ore 13), sarà diretto da Alberto Ruben Arena ...fcinter1908

Primavera | Lazio, Dutu convocato dalla Romania per l’Europeo Under 19: Soddisfazione per Matteo Dutu che è stata convocato per dalla Romania per l'Europeo Under 19 in programma dal 17 al 26 marzo. Il comunicato ...cittaceleste