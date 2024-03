Camilla Canepa morta dopo vaccino anti-Covid di Astrazeneca a 18 anni per trombosi | 5 medici indagati a Genova

Camilla Canepa : cinque indagati per la morte della studentessa dopo il vaccino Covid. cinque persone sono indagate per la morte di Camilla Canepa . La studentessa di Sestri Levante è deceduta nel giugno 2021 all’ospedale San Martino di Genova ... (open.online)

Camilla Canepa morta dopo 1° dose vaccino Covid AstraZeneca - 5 medici indagati : "Non hanno seguito i protocolli in caso di trombosi". Nuovi risvolti sul caso di Camilla Canepa , la 18enne di Sestri Levante morta 16 giorni dopo il vaccino Covid AstraZeneca . La procura di Genova ha chiuso le ... (ilgiornaleditalia)

