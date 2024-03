Camilla Canepa morta dopo il vaccino anti Covid | 5 indagati Per quattro di loro l’accusa è di omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Genova, 8 marzo 2024 – Sono cinque gliper la morte di, studentessa 18enne di Sestri Levante deceduta nel giugno 2021,che alcuni giorni prima, il 25 maggio, le era stata somministrata una dose diAstrazeneca. La Procura di Genova ha chiuso le indagini e notificato gli avvisi a cinque professionisti, all’epoca in servizio al pronto soccorso di Lavagna. Immunizzata durante un open day, la giovane si era recata al pronto soccorso accusando malori. Perdei cinquel’ipotesi di reato è quella di, in particolare per non aver sottoposto la ragazza, la sera del 3 giugno 2021, a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo ...