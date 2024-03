Camilla Canepa | cinque indagati per la morte della studentessa dopo il vaccino Covid

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024)persone sono indagate per ladi. Ladi Sestri Levante è deceduta nel giugno 2021 all’ospedale San Martino di GenovailAstrazeneca ricevuto in un open day. La procura ha inviato l’avviso di conclusione indagine ai medici, che potranno chiedere entro 20 giorni l’interrogatorio di garanzia. L’autopsia aveva decretato che«non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco». E che laper trombosi era «ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione delanti». Durante le indagini era emerso che alcuni esami provenienti dall’ospedale di Lavagna erano incompleti. Secondo le prime ...