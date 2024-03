Camarda all’Inter | la soffiata di mercato fa tremare il Milan | da domenica può firmare con qualsiasi club

CdS: “Clamoroso: l’Inter prova a scippare Camarda al MILAN”: Su Camarda ci sarebbero molti club in tutta Europa, ma l’attaccante piace molto all’Inter che sembra intenzionata a fare sul serio.passioneinter

Zanotti: "Devo tanto a Inzaghi, sogno di tornare all'Inter. Affascinato da Dimarco, mi rivedo in Darmian": 'I ragazzi sono in giro' e sognano di tornare all'Inter. Parafrasando un grande tifoso nerazzurro come Ligabue, Mattia Zanotti, in prestito dalla scorsa estate al San Gallo, ...fcinternews

Camarda shock: l’Inter vuole soffiarlo al Milan, cosa succede: Il Corriere dello Sport ha svelato che l’Inter avrebbe chiesto informazioni per Camarda. Il baby talento, da domenica, può firmare per chi vuole. I tifosi del Milan, negli ultimi mesi, hanno potuto sa ...notiziemilan