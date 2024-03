Calzona | «Sarri? Gestiva i miei risparmi Al Tegoleto lo suggerii per la panchina»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nell’intervista a Cronache di Spogliatoio,ha parlato del suo incontro con. L’attuale allenatore del Napoli è stato lo storico vice di. «L‘ho conosciuto tramite un amico in comune. Lui faceva il promotore finanziario, avevo due spiccioli da parte e li ho dati a lui per la gestione, ma finivamo a parlare sempre di calcio. Io ero al, avevano licenziato l’allenatore, e mi hanno chiesto di fare il player-manager. Io però volevo solo giocare e ho suggeritoper la. Abbiamo fatto un’ottima stagione e da lì è nato tutto».ha parlato anche di Kvara «Parlando con Francesco Sinatti (preparatore atletico, ndr), mi aveva fatto un po’ il quadro di questo ragazzo. Ho trovato un ragazzo di una disponibilità unica. Leggermente ...

