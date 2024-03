Calzona | “Kvaratskhelia cresciuto molto | Sinatti uno dei migliori”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel corso di un’intervista Francescoha espresso la propria idea su Khvicha, Francescoe non solo. Francesco, tecnico del Napoli, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Calzona svela il lato intimo di Kvaratskhelia : “Quel gesto mi ha stupito”. Francesco Calzona racconta il curioso retroscena sul suo rapporto con Khvicha Kvaratskhelia , inizialmente introverso ma poi entrato in grande sintonia col ... (napolipiu)

Napoli-Torino (ore 20,45): gli azzurri cercano la terza vittoria di fila in campionato. Calzona pronto a schierare Zielinski titolare: Nessun calcolo, dunque: col Torino stasera (inizio alle 20.45) bisogna ottenere il massimo. L’allenatore Francesco Calzona lo ha ripetuto come un mantra in questi giorni al Konami Training Center di ...napoli.repubblica

Il Napoli ha ritrovato Kvaradona: il georgiano vuole cancellare l’andata col Torino: Quel pomeriggio, durante la contestazione dei tifosi, gli occhi di Kvaratskhelia faticavano ad alzarsi: lui, che ha abituato il suo popolo alle magie e a pensare in grande, rimase impantanato come ...ilnapolionline

Napoli, Calzona: “Vi dico perché Kvara ha deluso nelle prime uscite…”: Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.calciostyle