Calzona | “Ho riportato Sinatti a Napoli | i giocatori lo amano! E poi ha battezzato mia figlia…”

Calzona su Sinatti: "I giocatori lo amano e lo stimano. Ha battezzato mia figlia": Sono stati resi noti ulteriori spezzoni dell'intervista rilasciata da Francesco Calzona ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ... Poi ha largamente elogiato la figura di Francesco Sinatti. "Ho ...areanapoli

ESCLUSIVA - Antonio Papa (Canale 21): "Calzona ha capito il Napoli, Buongiorno costa troppo": Sono serviti due allenatori che ci hanno capito poco per trovare in realtà il vero erede di Luciano Spalletti, o almeno un tecnico che sa come far giocare questo Napoli. La conferma arriva ...torinogranata

Gazzetta – Lobotka tornato al centro del gioco azzurro: Se il Napoli sta mostrando segni di un ritorno al suo passato glorioso, ciò è attribuibile al fatto che Francesco Calzona ha recentemente riportato Stanislav Lobotka al centro dell’attenzione tattica.mondonapoli