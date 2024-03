Caltanissetta | droga | smantellata grossa piazza di spaccio cittadina | 8 le persone arrestate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Ottosono statedalla Squadra Mobile, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, con l’accusa di far parte di un’organizzazione che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti in città. Agli indagati, sette uomini e una donna, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.Le indagini, iniziate nel 2022, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico degli arrestati i quali si sarebbero occupati di rifornire di cocaina e marijuana, decine di acquirenti, molti dei quali ancora minorenni. Lain alcuni casi veniva consegnata “a domicilio”. In particolare, la cocaina sarebbe stata ceduta pronta per essere consumata come crack (cotta), ovvero per essere sniffata (cruda); spesso, infatti, la richiesta sarebbe stata ...