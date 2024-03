Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi | orari X marzo | ordine delle gare | dove vederli in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Quarta e penultima giornata deglididi scena a Riccione; una rassegna che vale, oltre i titoli tricolore, anche il pass per le prossime Olimpiadi che si terranno quest’estate a Parigi. Tra gli iscritti ai 100 farfalla, gara ancora senza qualificati alla rassegna a cinque cerchi, vediamo nomi come Thomas Ceccon, che ha il miglior tempo d’ingresso in 51”73, ma potrebbe anche non partecipare. Così arriva spazio per Federico Burdisso, Michele Busà, Gianmarco Sansone e magari anche Alberto Razzetti, che magari otterrebbe la chance per la quarta gara alle sue Olimpiadi. Occhio anche a Lorenzo Mora nei 200 dorso, anche lui a caccia del biglietto per Parigi, mentre Nicolò Martinenghi dovrebbe essere nei 200 rana più per testare la propria condizione. Fra le donne c’è Margherita Panziera nei 100 ...