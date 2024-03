Calciopoli | Giraudo al Tar il 12 marzo | cosa può succedere nella giustizia sportiva con un verdetto positivo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dai fatti disono passati quasi 20 anni ma la vicenda non è ancora chiusa. L'ex dirigente della Juve, Antonio,...

Calciopoli : prosegue la battaglia legale di Antonio Giraudo - il 12 marzo al Tar del Lazio. Dopo quasi vent’anni dai fatti di Calciopoli prosegue la battaglia legale di Antonio Giraudo , ex dirigente della Juventus giudicato colpevole nell’inchiesta ... (sportface)

Calciopoli - Giraudo al TAR per il ricorso alla Giustizia Sportiva: La battaglia legale di Antonio Giraudo, a quasi vent'anni dai fatti di Calciopoli, non e' ancora conclusa. Il 12 marzo il Tar del Lazio si riunira' per pronunciarsi sulla richiesta, da parte dei legal ...napolimagazine

Calciopoli: Giraudo al Tar il 12/3, ricorso sfida giustizia sportiva: La battaglia legale di Antonio Giraudo, a quasi vent'anni dai fatti di Calciopoli, non e' ancora conclusa. Il 12 marzo il Tar del Lazio si riunira' ...sportmediaset.mediaset

Calciopoli, Giraudo al Tar il 12 marzo: ricorso ‘sfida’ giustizia sportiva: La battaglia legale di Antonio Giraudo, a quasi vent'anni dai fatti di Calciopoli, non è ancora conclusa. Il 12 marzo il Tar del Lazio si riunirà per ...lapresse