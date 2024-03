Calciomercato Serie A | Sudakov | «Voglio giocare in una big»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Georgiy, giocatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del suo futuro alludendo anche al campionato diA Georgiye i sogni sul futuro. IL talento dello Shakhtar Donetsk ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua possibile nuova squadra. PAROLE – «Futuro in Premier o in Italia? Certo. Come ho detto, la Premier League è un campionato incredibile, ma prima di tuttoin una delle prime 5 leghe e l’Italia non fa eccezione in tal senso».

Calciomercato Napoli - assalto dalla big di Serie A : addio in estate?. Sirene di mercato per il Napoli che nel corso della prossima sessione estiva dovrà fronteggiare l’ assalto di una big di Serie A. La stagione si sta avviando ... (spazionapoli)

Calciomercato Genoa : nel mirino l’attaccante rivelazione della Serie A per l’estate e Gudmundsson…. Il Genoa sta ancora pensando alla partita persa contro l’Inter per 2-1 a San Siro, soprattutto al calcio di rigore assegnato per il contatto (non-contatto) ... (webmagazine24)

Milan Empoli: record nel mirino domenica, Calabria si prepara a sostituire Florenzi: Calabria si prepara a sostituire lo squalificato Florenzi con un record nel mirino Domenica pomeriggio nel match del Milan contro l’Empoli, valido per la ventottesima giornata della Serie A ... il ...milannews24

Ziliani sicuro: "Sta per arrivare una bellissima notizia per il calcio italiano": Nonostante le difficoltà economiche, il calcio italiano sembra aver trovato di nuovo vigore in Europa. Dopo i risultati positivi delle ultime settimane, per la Serie A potrebbe esserci una grande ...areanapoli

Tracollo Bari, tra l'arrivo di Iachini e i playoff: Il Bari Calcio, ad esempio, si trova in una vera e propria impasse. Dopo una Serie di avvicendamenti in panchina e risultati deludenti sul campo, i galletti si ritrovano infatti a navigare in acque ...ilikepuglia