Calciomercato | due big molto vicine a Colpani Ecco quali

(Di venerdì 8 marzo 2024), il centrocampista del Monza Andreaè nel mirino di diverse squadre di Serie A.chi Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, sul giocatore, il centrocampista del Monza Andreaè nel mirino di diverse squadre di Serie A, in prossimità della sessione diestiva. Sul centrocampista del Monza infatti ci sono Milan e Lazio, ora non resta che aspettare quello che succederà sul tavolo delle trattative.

Calciomercato Milan – Ibrahimovic protagonista : due colpi pronti per l’estate. Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird per il Milan , sarà protagonista anche nelle scelte di Calciomercato . pronti due colpi per l'estate (pianetamilan)

Calciomercato Milan – Ibrahimovic scatenato : due top player nel mirino di Zlatan. Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird per il Milan , sarà protagonista anche nelle scelte di Calciomercato . Pronti due colpi per l'estate (pianetamilan)

Calciomercato Napoli - lotta a due con il Milan per l’erede di Osimhen. Calciomercato Napoli , non ci sono solo gli azzurri per la punta rivelazione d’Europa: anche il Milan sul l’erede di Osimhen La gara contro la Juventus ha ... (spazionapoli)

Calcio: Moggi a Sarri, 'mai detto che con lui Juve sarebbe retrocessa ma solo gioco peggiorato': Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - "Mai detto che se lui fosse rimasto la Juve sarebbe retrocessa, anche perché non prevedo il futuro, ho solo detto che nel suo anno il gioco della squadra era peggiorato. P ...lanuovasardegna

Juventus-Atalanta, McKennie ci prova. Allegri punta su Chiesa: Da due giorni si sta allenando almeno per una parte della seduta con la squadra grazie a un tutore che tiene immobile la spalla. Evita per il momento le partitelle per non subire contrasti. Non si può ...sport.sky

Fantacampionato, i consigli per il testa a testa nella 28ª giornata: Il campionato di Serie A è entrato nella fase cruciale, con particolare attenzione agli scontri salvezza. Da un lato Scuffet in Cagliari-Salernitana, dall'altro Cerofolini che, superato Turati nelle g ...gazzetta