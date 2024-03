Calciomercato Cagliari | torna un grande ex nella prossima stagione! E dalla Juventus…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Iloltre allo scontro diretto contro la Salernitana e al finale ditutto da vivere per quanto riguarda la permanenza o meno in Serie A, cerca già di programmare al meglio la. Ecco le prime mosse di(ancora in embrione, ma realizzabili) da parte del. Miretti e Cragno obiettivi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Juventus-, probabili formazioni e dove seguirla La Juventus batte il, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a, riepilogo domenica di Serie A Dove vedere-Juventus in diretta tv e streaming Rinnovo Dybala, parla Nedved: ...