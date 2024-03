Calcio Uisp È caccia all’ultimo posto in A1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Parte ufficialmente stasera con la prima giornata dei gironi play-off la corsa all’ultima promozione in A1. Contemporaneamente le tre vincitrici dei raggruppamenti della prima fase di A2, già sicure delnella massima categoria 2024-’25, iniziano domani il triangolare per la conquista della nuova Supercoppa Amatori. Sempre rimanendo in A2, poi, via anche alle sfide dei due gironi riguardanti la Coppa Amatori, a cui partecipano tutte le squadre che non prendono parte ai play-off. Quello ormai alle porte, però, sarà un fine settimana molto importante anche in A1, dove sono diversi gli incontri di cartello. Partiamo dal girone A, dove lunedì sera a La Scala va in scena lo scontro diretto in chiave salvezza tra i padroni di casa e il Corniola. Nel B, invece, doppio big-match per l’accesso alle finali ’scudetto’, Bassa-Castelfiorentino e Fibbiana-Computer Gross ...