Calcio Serie D Vigor | torna a vincere al Bianchelli

(Di venerdì 8 marzo 2024) La squadra senigalliese contro il Tivoli deve ripartire nonostante le (solite) tante assenze.Si gioca domenica 10 marzo alle 15 SENIGALLIA, 8 Marzo 2024 – Priva di Magi Galluzzi e Marini (out pure il massofisioterapista Ferretti, per una giornata e il preparatore atletico Massi, due mesi), entrambi squalificati e coi soliti assenti per infortunio (Bartolini, Mori, Bucari, Serfilippi) laSenigallia disputa la seconda partita consecutiva davanti al pubblico amico ospitando domenica 10 marzo alle ore 15 il Tivoli. I rossoblù, che ultimamente alstanno faticando, stavolta non possono sbagliare: bisognare a fare punti e non perdere ulteriori occasioni contro una squadra comunque da prendere con le molle e da cui non farsi ingannare. All’andata infatti, nel primo scontro diretto nella storia tra le due società, il ...