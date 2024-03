Calcio Prima e Seconda Categoria | i pronostici | il programma e gli arbitri della 23^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Real Cameranese affronta l’Olimpia Marzocca, trasferta falconarese per il Sassoferrato Genga, Montemarciano in casaLabor, Filottranese a Chiaravalle. Nel girone C, scontro salvezza per la Cingolana SF contro il Pinturetta. InAurora Jesi-Rosora Angeli fondamentale in ottica play-out/retrocessione diretta VALLESINA, 8 marzo 2024 – Ci stiamo avvicinando sempre di più al finale di stagione e le sfide sono sempre più decisive in. Tra domani, sabato 9, e domenica 10 marzo, infatti, si giocano le partite23^dei due campionati. I temiPer la neo-capolista del girone B di, la Real Cameranese, c’è un esame importante da ...